Im Juli Für richtige Fleisch­tiger: Abholmarkt-Filiale eröffnet in Feld­kirchen Feldkirchen in Kärnten - Fleisch- und Wurstwaren direkt aus der Heimat werden künftig in der neuen Abholmarkt-Filiale in Feldkirchen erhältlich sein. Eröffnet wird noch im Juli 2023. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Pixabay / Hans

Schon bald eröffnet in Feldkirchen eine neuer Fleisch- und Wurstabholmarkt. “Kärnten ist für uns ein idealer Ort für neue Filialen im Süden Österreichs. Bereits im Dezember 2022 haben wir eine neue Filiale in Klagenfurt eröffnet”, berichtet Geschäftsführerin Doris Grantner-Planitzer im Gespräch mit 5 Minuten. Im Juli 2023 will man nun einen weiteren Standort in Feldkirchen eröffnen.

Fleisch- und Wurstwaren aus der Heimat

Auf rund 600 Quadratmeter werden dann Bauerneier, Kernöl, Nudeln, Kren sowie Schweine-, Rind- oder Hühnerfleisch verkauft. “Wir sind ständig auf der Suche nach neuen regionalen Lieferanten und Bauern und freuen uns schon auf die Region Feldkirchen”, betont Grantner-Planitzer. Weiters werden für die neue Filiale noch Mitarbeiter gebraucht, darunter eine Filialleitung sowie Verkaufsmitarbeiter. Interessierte können sich per Mail bewerben.