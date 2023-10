Die Uhr tickt Länger schlafen oder früher aufstehen? Am Wochen­ende ist wieder Zeit­umstellung Kärnten - Am letzten Sonntag im März wird die Uhr von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt. Aber muss man die Zeiger nun vor- oder zurückstellen? Wir verraten es euch. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © pexels.com

Der frühe Vogel fängt den Wurm? Am Sonntag wird uns wohl eine Stunde unseres Schlafes geraubt. Der Grund: Die Uhren werden von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt. Im Klartext werden die Zeiger in der Nacht von Samstag auf Sonntag von 2 auf 3 Uhr früh vorgestellt. Die Nacht wird also um eine Stunde verkürzt.

Abends wird es später dunkel

Grund zur Freude gibt es übrigens für alle, die den Abend gerne im Freien ausklingen lassen. Auch wenn es morgens kurzfristig später hell wird, werden die Abende hell durchleuchtet. Denn ab sofort wird es abends erst eine Stunde später dunkel. So steht den langen hellen Sommernächten nichts mehr im Wege.