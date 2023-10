15 Euro plus Landesabgabe

So hoch wird die ORF-Abgabe in Kärnten

Kärnten - Anstelle der GIS wird es künftig eine Haushaltsabgabe in Höhe von 15 Euro geben. Zusätzlich mit der Länderabgabe werden in Kärnten also bald 19,38 Euro zu zahlen sein. Damit wird die Gebühr deutlich günstiger, als bisher.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (148 Wörter)

© Pixabay / Alehandra13