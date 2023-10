Einsatzübungen

Deshalb kreisen bald Hubschrauber über dem Süden Kärntens

Klagenfurt - Am 28. April 2023 fliegen in Kärnten die Hubschrauber wieder über unser Bundesland. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wird in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Bundesheer Einsatzübungen vollziehen.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (95 Wörter)