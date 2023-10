Ermittlungen laufen Einbruch in Kranken­haus: Diebe räumten Tresor leer Bad Gleichenberg - Donnerstagnacht, 23. März 2023, sind unbekannte Täter in das Klinikum Bad Gleichenberg eingedrungen und haben dort eine hohe Geldsumme aus einem Tresor gestohlen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) © Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Donnerstagnacht sind unbekannte Täter in diverse Büroräume des Klinikum Bad Gleichenberg gewaltsam eingedrungen und haben einen Tresor geöffnet. In dem Tresor befand sich eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich, welche von den Dieben gestohlen wurde. An Ort und Stelle wurden nach Fingerabdrücken und anderen Spuren gesucht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren.