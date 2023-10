Umfrage zeigt Buchungs­lage gut: Steier­mark ist beliebtestes Urlaubs­ziel Steiermark - Gemeinsam mit den Meinungsforschern von mindtake hat die Österreichische Hoteliervereinigung die Österreicher nach ihren Urlaubsplänen für Ostern befragt und herausgefunden: Knapp drei von vier Osterurlaubern verbringen die Ferien im eigenen Land. Die Top 3-Urlaubsziele sind die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) #GOODNews © 5min

27 Prozent der Österreicher nutzen die freien Tage im Frühling für Urlaub. Das zeigt eine Meinungsforschung, welche die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) in Zusammenarbeit mit der MindTake Research GmbH durchgeführt hat. Für ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer sei dieses Ergebnis jedoch wenig überraschend: “Landschaft, Kulinarik und Kultur: ungeschlagen. Preis und Leistung: ebenfalls ungeschlagen. Es verwundert also wenig, dass Herr und Frau Österreicher am liebsten im eigenen Land urlauben.”

Steiermark und Kärnten sind beliebteste Urlaubsziele

Mit der Buchungslage sei die Branche, so die Ergebnisse einer österreichweiten Blitzumfrage, zufrieden. Es seien aber noch einige Zimmer frei: „Wer noch buchen will, findet in allen Bundesländern sehr attraktive Angebote in Top-Lagen“, spricht Gratzer jene 21 Prozent der Österreicher an, die noch nicht entschieden haben. Die Top 3-Urlaubsziele sind die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich.