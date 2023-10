Brandeinsatz

Defektes Elektro­gerät setzte Küche in Maria Saal in Flammen

Maria Saal - Ein technischer Defekt bei einem Elektrogerät löste Freitagmittag einen Küchenbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Maria Saal aus. Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Zollfeld wurde zum Einsatz alarmiert.

