Verkehrsunfall Verletzt: Lenker verlor bei Aufprall das Bewusst­sein Wolfsberg - Am 24. März 2023 stürzte ein Mann aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Moped. Er musste ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht werden. von Janine Ploner

Am Freitag, 24. März 2023 lenkte kurz vor 17 Uhr ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg sein Moped in Wolfsberg auf der Arlingstraße in Richtung Westen. Auf Höhe Pollheim kam er aus ungeklärter Ursache zu Sturz und verlor dabei das Bewusstsein.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von einem Notarzt erstversorgt. Danach wurde er mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Am Moped entstand ein leichter Sachschaden.