Slowenische Abgeordnete zu Gast Über CoWorking Spaces: Klagenfurt möchte sich wirtschaftlich vernetzen Klagenfurt - Bereits 2011 hat die Landeshauptstadt mit dem „Hafen11“ im Lendhafen den ersten CoWorking Space eingerichtet. Das Interesse aus Slowenien am Wirtschaftsstandort Klagenfurt ist groß. Organisiert wurde der Besuch aus den Nachbarsland vom Verein „Startup Carinthia“. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) Die slowenische Wirtschaftsdelegation besuchte mehrere Stationen in der Landeshauptstadt. © StadtKommunikation/Just

Klagenfurt verfügt über mehrere CoWorking Spaces, die vor allem von der Kreativwirtschaft genutzt werden.

Länderübergreifend vernetzt

Am Freitag, 24. März 2023, war eine 15-köpfige Wirtschaftsdelegation aus der slowenischen Stadt Kranj in der Landeshauptstadt zu Gast, um sich über die Klagenfurter CoWorking Spaces zu informieren und sich in Klagenfurt zu vernetzen. Den Besuch organisiert hat der Verein „Startup Carinthia“. Weitere Programmpunkte waren ein Kennenlernen mit dem Klagenfurt Marketing und eine Begrüßung im Rathaus durch Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten) und Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht (ÖVP).

Klagenfurt als attraktiver Wirtschaftsstandort

„Die Landeshauptstadt setzt auf die wirtschaftliche Vernetzung im Alpen-Adria-Raum. Der regelmäßige Austausch mit unseren Partnern aus Slowenien ist wichtig, um neue Projekte zu initiieren, von denen beide Seite profitieren“, betonte Dolinar. Auch Habenicht betonte die Bedeutung der CoWorking Spaces: „Klagenfurt kann sich dank seiner lebendigen CoWorking Space-Szene als attraktiver Wirtschaftsstandort präsentieren, der für Betriebsansiedlungen aus dem Alpen Adria-Raum immer gefragter wird.“