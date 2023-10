Wetterausblick Am Wochen­ende kühlt es deutlich ab Kärnten - Zwar lockert es tagsüber etwas auf, jedoch warten bereits am Samstagnachmittag die nächsten gewittrigen Regenschauer auf uns. Außerdem kühlt es ab. Die Temperaturen kommen nicht über 15 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © Katharina Widmann

Am Samstag lockert es vorübergehend auf und es gibt längere sonnigen Phasen. “Jedoch bilden sich am Nachmittag erneut größere Quellwolken und in weiterer Folge ist vom Unteren Gailtal bis zum Lavanttal der eine oder andere gewittrige Regenschauer möglich”, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria. Außerdem kühlt es ab. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen maximal 10 bis 15 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

