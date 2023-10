Forstunfall Traktor über­schlug sich: 76-jähriger verletzt Bad Gamling - Am Freitagvormittag kam es bei Forstarbeiten zu einem Arbeitsunfall in einem Waldstück bei Gamling. Ein Traktor überschlug sich dabei mehrmals. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 76-jähriger Traktorlenker war am Freitagvormittag, dem 24. März 2023 dabei, Baumstämme mit dem Traktor aus dem Wald zu befördern. Dabei kam er aber vom Waldweg ab und befuhr abschüssiges Gelände. “Durch die suboptimale Gewichtsverteilung des beladenen Traktors, kippte dieser am vorderen Ende auf und überschlug sich mehrmals über das abschüssige Terrain”, heißt es seitens der Polizei. Glücklicherweise gab es einen 57-jährigen Zeugen, der den Unfall bemerkte und die Rettungskette in Gang setzte. Der Lenker des Traktors wurde anschließend mithilfe des Rettungshubschraubers in das LKH-Graz geflogen.