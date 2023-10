Haus zerstört Meter­hohe Rauch­wolken nahe Pyramiden­kogel: Fast 100 Florianis im Einsatz Keutschach am See - Viele Kärntner machten heute Morgen bei dem Blick zum Pyramidenkogel große Augen. Meterhohe Rauchwolken stiegen nahe dem beliebten Ausflugsziel auf. Viele Fragen sich, was ist da los? von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) © Thomas Kaiser

Um zirka 5.30 Uhr heulten die Sirenen über Keutschach am See. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale Kärntens gegenüber 5 Minuten bestätigte, läuft aktuell in Linden bei Keutschach am See ein Brandeinsatz. Die meterhohen Rauchsäulen sind sogar von der anderen Seite des Wörthersees zu sehen. Tatsächlich war eine Polizeistreife aus Krumpendorf als Erster beim Brandort. “Sie haben die Rauchwolken gesehen und sind sofort hergefahren”, so Keutschacher Bürgermeister, Gerhard Oleschko, im Gespräch mit 5 Minuten.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Den Informationen der LAWZ zufolge steht eine Garage in Brand. Die Flammen breiteten sich auf das Wohnhaus daneben aus. Sechs Feuerwehren mit ungefähr 100 Kräften bekämpfen derzeit das Feuer. Näheres ist momentan noch nicht bekannt. Der Brand konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz selbst wird noch länger dauern, bis wirklich alle Glutnester gelöscht wurden.

Bewohner stehen mit nichts da

Die Bewohner konnten zwar rechtzeitig vor dem Feuer gerettet werden, stehen jetzt allerdings vor dem Nichts. Auf einen Schlag haben sie ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Das Flammen-Inferno hat ihr Haus komplett zerstört. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Familie nach dem Schock. 5 Minuten berichtete. Die Gemeinde wurde sofort aktiv, um der Familie ein Dach über dem Kopf zu suchen. Eine Ersatzwohnung wurde binnen kürzester Zeit gefunden.

Appell: Wasser vorerst nicht trinken

Seitens der Gemeinde wurde vorerst der Appell ausgegeben, das Trinkwasser nur als Nutzwasser verwenden oder vor dem Trinken zumindest abzukochen. “Wir haben uns aus Sicherheitsgründen dazu entschieden. Den Brand zu löschen war vorerst das wichtigste, daher hat die Feuerwehr Wasser vom Hochbehälter abgezapft”, erklärt Oleschko gegenüber 5 Minuten. Morgen, Sonntag, werde das Wasser im Hochbehälter noch einmal überprüft. Mehr dazu liest du hier.