Freitagabend Schwer verletzt: Fußgängerin (25) von Auto erfasst Graz/ Jakomini - Freitagabend, 24. März 2023, kam es in Graz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr kam es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz zu einem Verkehrsunfall, weswegen auch Teile des Straßenzuges für kurze Zeit gesperrt werden, musste. Die 31-jährige PKW Lenkerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die CvH-Straße in Richtung stadtauswärts. Zu dieser Zeit herrschte reger Kolonnenverkehr.

Zwischen stehende Autos gegangen

Die 25-jährige Fußgängerin beabsichtigte die Straße vom östlich gelegenen Gehsteig in Richtung Westen, durch die Fahrzeuge hinweg, zu überqueren. Als der Kolonnenverkehr wieder einmal zum Erliegen kam, rannte diese los. Dabei lief sie direkt vor das Fahrzeug der 31-Jährigen und wurde von diesem, trotz Notbremsung, erfasst. Die Fußgängerin verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und musste mit der Rettung in das LKH-Graz verbracht werden. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei nicht verletzt.