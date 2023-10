Unfall verursacht Aggressiv & alkoholisiert unterwegs: Für 19-Jährigen ist der Führer­schein weg Spittal an der Drau - Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer verursachte gestern Nachmittag einen Unfall, bei dem zwei geparkte Autos beschädigt wurden. Er verhielt sich aggressiv und war zudem auch alkoholisiert. Führerschein und Kennzeichen wurden ihm abgenommen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © PI Spittal/Drau

Kaum hatte der 19-jährige Spittaler seinen Führerschein gemacht, wurde dieser ihm auch schon wieder weggenommen. Am Freitagnachmittag, dem 24. März, um 15.48 Uhr verursachte er einen Unfall auf einer Gemeindestraße in Spittal an der Drau. In einer leichten Linkskurve beschleunigter er sein Auto so stark, dass das Heck ausbrach. Er verlor die Kontrolle und krachte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Führerschein weg

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer wurde unbestimmten Grades verletzt in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. “Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten”, berichtet die Polizei. All das führte dazu, dass dem jungen Mann der Führerschein und die Kennzeichentafel vorläufig abgenommen wurde. Auch eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt. Die Aufräumarbeiten wurden von der FF Spittal/Drau mit insgesamt 29 Einsatzkräften durchgeführt.