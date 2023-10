"Es ist sehr tragisch" Brand zerstörte Haus: "Die Familie hat alles verloren" Keutschach am See - Von einem Moment auf den anderen hat eine Familie aus Keutschach heute alles verloren. Ein Feuer hat ihnen ihr gesamtes Hab und Gut genommen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (357 Wörter) © FF Viktring-Stein/Neudorf Artikel zum Thema Nach Brand: Keutschach steht ohne Trink­wasser daMeter­hohe Rauch­wolken nahe Pyramiden­kogel: Fast 100 Florianis im Einsatz

Eine Familie aus Keutschach hat heute ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Der Brand heute Morgen hat ihr Haus komplett zerstört. “Die Bewohner haben wirklich alles verloren. Sie haben lediglich nur noch die Kleidung, die sie anhatten”, meint der Keutschacher Bürgermeister Gerhard Oleschko bestürzt. Es muss schrecklich sein, von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts zu stehen – Hab und Gut, Zuhause sowie Erinnerungen von einem Feuer im wahrsten Sinne des Wortes ausgelöscht.

“Ihnen geht es gar nicht gut”

Man kann ganz vom Glück reden, dass der Familie selbst nichts passiert ist. Sie konnten rechtzeitig gerettet werden. Allerdings die traurige Gewissheit, alles verloren zu haben, macht ihnen sehr zu schaffen. “Es ist sehr tragisch. Den Bewohnern geht es gar nicht gut. Sie sind verständlicherweise sehr geschockt. Ein Kriseninterventionsteam betreut sie gerade”, erzählt Oleschko gegenüber 5 Minuten. Die Gemeinde wurde sofort aktiv, um der Familie ein Dach über dem Kopf zu suchen. Eine Ersatzwohnung wurde binnen kürzester Zeit gefunden.

© Thomas Kaiser © Thomas Kaiser © FF Viktring-Stein/Neudorf © FF Viktring-Stein/Neudorf © FF Viktring-Stein/Neudorf

Rauchsäulen von weit weg zu sehen: Polizei aus Krumpendorf war zuerst vor Ort

Die Brandursache selbst noch immer unbekannt. Auf jeden Fall ist klar, dass das Feuer in der Garage entfacht ist und sich in Windeseile auf das Einfamilienhaus ausgebreitet hat. Die meterhohen Rauchsäulen wurde bereits aus weiter Entfernung gesehen. Tatsächlich war eine Polizeistreife aus Krumpendorf als Erster beim Brandort. “Sie haben die Rauchwolken gesehen und sind sofort hergefahren”, so Oleschko. Seit 5.30 Uhr in der Früh bekämpfen sechs Feuerwehren mit etwa 100 Kräften die Flammen. Wir haben berichtet. Soweit wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Der Einsatz selbst wird noch länger dauern, bis wirklich alle Glutnester gelöscht wurden.

Trinkwasser vorerst nur als Nutzwasser verwenden

Seitens der Gemeinde wurde vorerst der Appell ausgegeben, das Trinkwasser nur als Nutzwasser verwenden oder vor dem Trinken zumindest abzukochen. “Wir haben uns aus Sicherheitsgründen dazu entschieden. Den Brand zu löschen war vorerst das wichtigste, daher hat die Feuerwehr Wasser vom Hochbehälter abgezapft”, erklärt der Keutschacher Bürgermeister. Morgen werde das Wasser im Hochbehälter noch einmal überprüft. Mehr dazu liest du hier.