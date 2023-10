In der Nacht auf heute Schmuck & Uhren gestohlen: Einbruch in Welzenegg Klagenfurt/ Welzenegg - In der Nacht auf heute kam es in Welzenegg zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter konnten Schmuck und Uhren dabei stehlen. Der durch die Tat verursachte Gesamtschaden steht noch nicht fest von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © 5min.at

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf heute, dem 25. März, in Klagenfurt-Welzenegg ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienwohnhauses auf. Sie stiegen in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Kästen und Schränke. Bei ihrem Beutezug konnten sie Uhren und Schmuck mit noch unbekanntem Wert stehlen. “Der durch die Tat verursachte Gesamtschaden steht noch nicht fest”, so die Polizei.