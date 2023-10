Hatschi ! An alle Allergiker: Eschen­pollen erreichen ihren Höhepunkt Kärnten - Die Pollenfreisetzung der Hasel und der Erlen-Arten ist für heuer großteils beendet. Die Esche sorgt allerdings zurzeit für viele rinnende Nasen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © Pixabay / vjgalaxy

Bei der Esche erreicht die Pollenfreisetzung in den nächsten Tagen den Höhepunkt. Bei Personen mit allergischen Reaktionen auf Eschenpollen können vermehrt hohe Belastungen auftreten. Dieses Wochenende sorgt der Niederschlag zumindest kurzzeitig für etwas Entlastung.

Weidearten in der Vollblüte

“Da in diesem Jahr jedoch verhältnismäßig wenige männliche Blüten ausgebildet sind, bleibt die allergische Belastung mit Eschenpollen trotz allem niedrig”, heißt es vom österreichischen Pollenwarndienst. Es können weiterhin große Pollenmengen der Pappel, des Kriech–Wacholders sowie der Thujen und der Eibe in der Luft sein. Viele Weidenarten befinden sich derzeit in Vollblüte und können ebenfalls für viele rinnende Nasen bei Allergiker sorgen.