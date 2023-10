Trinkwasser nur als Nutzwasser verwenden Nach Brand: Keutschach steht ohne Trink­wasser da Keutschach am See - Aktuell stehen die Bewohner von Keutschach am See ohne Trinkwasser da. Wegen des Löscheinsatzes musste Wasser aus einem Hochbehälter gezogen werden. Erst morgen würde man das Wasser im Hochbehälter überprüfen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © KK/ Leser Artikel zum Thema Meter­hohe Rauch­wolken nahe Pyramiden­kogel: Fast 100 Florianis im Einsatz

Wie bereits berichtet, kam es in Linden bei Keutschach am See zu einem Brand bei einem Wohnhaus. Für den Löscheinsatz musste Wasser aus dem Hochbehälter gezogen werden. Aus diesem Grund stehen alle Bewohner in Keutschach am See derzeit ohne Trinkwasser da. “Das Trinkwasser momentan nur als Nutzwasser verwenden”, lautet der Appell der Gemeinde. Vor dem Trinken müsse das Wasser ansonsten drei Minuten abgekocht werden.

Wasser wird überprüft

“Wir haben uns aus Sicherheitsgründen dazu entschieden. Den Brand zu löschen war vorerst das wichtigste, daher hat die Feuerwehr Wasser vom Hochbehälter abgezapft”, erklärt der Keutschacher Bürgermeister, Gerhard Oleschko, gegenüber 5 Minuten. Morgen, Sonntag, werde man das Wasser im Hochbehälter auf Verschmutzung überprüfen.