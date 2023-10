Statistik Austria Um knapp 17 Prozent: Wohnungspreise in Kärnten am meisten gestiegen Kärnten - Eine aktuelle Statistik Austria Analyse zeigt: Häuser und Wohnungen in Österreich verteuerten sich laut Statistik Austria 2022 durchschnittlich um 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der Trend ist jedoch rückläufig. Österreichweit hatte Kärnten den größten Preisanstieg bei Wohnungen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (297 Wörter) © pexels.com / Rodnae Productions

„Die schrittweise Erhöhung des EZB-Leitzinses und die Verteuerung der Kredite machen sich deutlich am Immobilienmarkt bemerkbar. Im Jahr 2022 lag der Preisanstieg für Wohnimmobilien mit 11,6 Prozent zwar unterhalb des Höchstwertes aus dem Jahr 2021 (12,4 %), in der zweiten Jahreshälfte 2022 war der Zuwachs mit 9,9 Prozent allerdings bereits deutlich geringer als in der ersten. Im vierten Quartal 2022 lag das Preisniveau mit −0,6 % sogar leicht unter dem des Vorquartals“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Spitzenreiter Kärnten

Den größten Anstieg der Häuserpreise gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Salzburg mit +13,7 %, gefolgt von Vorarlberg und Tirol. Kärnten verzeichnete einen Anstieg von 9,6 Prozent. Die geringste Preisdynamik am Häusermarkt gab es in Wien. Bei den Wohnungen verzeichnete Kärnten mit +16,7 Prozent den größten Preisanstieg, gefolgt von Tirol und Wien. Am geringsten fielen die Anstiege in Niederösterreich und Vorarlberg aus. Im europäischen Vergleich lag der österreichische Häuserpreisindex der ersten drei Quartale 2022 mit einer Preissteigerung von 12,9 % über der durchschnittlichen Teuerungsrate des Euroraums (+8,6 %) und der Europäischen Union (+9,2 %).

Preisanstieg verlangsamte sich im 2. Halbjahr

Der Kauf von neuem Wohnraum stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr mit 14 Prozent noch stark an. Auch die beiden Jahreshälften zeigen mit +14,1 Prozent in der ersten und +14 Prozent in der zweiten Hälfte einen anhaltend hohen Preisdruck bei neuem Wohnraum. Der Teilindex für bestehenden Wohnraum stieg um 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr (2021 +14,4 %, 2022 +8,0 %). Lagen die Preise im ersten Halbjahr noch 13,2 Prozent über dem Vorjahreswert, waren es im zweiten Halbjahr nur noch 8 Prozent. Dies war sowohl bei den Häusern als auch bei den Wohnungen zu beobachten. Eine Analyse der vorläufigen Zahlungen zeigt, dass es im Jahr 2022 insgesamt 14,4 Prozent weniger Wohnimmobilienkäufe gab als im Jahr 2021. Besonders groß ist der Rückgang beim neuen Wohnraum mit −29,0 %. Der Teilindex für dessen Anschaffung stieg um 14,3 Prozent.