EU-Aufbauplan in der Steiermark Jahrhundert­projekt Koralmbahn und Besuch im Betrieb Hirschmann bei Graz Steiermark - Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) besuchte mit EU-Kommissar Johannes Hahn, Europaministerin Karoline Edtstadler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grünen) die Baustelle der Koralmbahn. Insgesamt fließen durch EU-Aufbauplan 3,75 Milliarden Euro nach Österreich. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) LH Christopher Drexler, Leonore Gewessler, Karoline Edtstadler und Johannes Hahn beim Besuch auf der Baustelle für die Zulaufstrecke der Koralmbahn. © Land Steiermark

Zum einen besuchten sie am Freitag, 24. März 2023, die Baustelle für die Zulaufstrecke der Koralmbahn in Feldkirchen bei Graz, zum anderen den Reparaturbonus-Betrieb Hirschmann in Graz. Insbesondere mit der geplanten Eröffnung der Koralmbahn Ende 2025 tun sich für die Steiermark neue Chancen auf.

Zeitgemäß und zukunftsorientiert

Landeshauptmann Christopher Drexler hat dabei für eine Haltestelle der Koralmbahn beim Flughafen Graz plädiert. Gemeinsam mit Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang wird er beim Bund weiter darauf drängen. Drexler: „Die Koralmbahn ist das entscheidende Infrastrukturprojekt für den Süden Österreichs. Damit werden neue Perspektiven geschaffen und Lebenswelten geändert, wenn Graz und Klagenfurt innerhalb von 45 Minuten miteinander verbunden sind. Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt mit dem eine zeitgemäße und zukunftsgewandte Infrastruktur geschaffen und ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz geleistet wird. Mir ist es wichtig, dass die Koralmbahn und der Semmeringbasistunnel nicht als Insellösungen betrachtet werden, sondern dass der Lückenschluss zwischen den neuen Infrastrukturprojekten vorangetrieben wird.”

Vorzeigeprojekt für Europa

„Mit der Koralmbahn bauen wir vor allem auch Zukunft. Es wird damit leichter, schneller, bequemer und besser, sich klimafreundlich fortzubewegen”, ist sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sicher. „Der Ausbau der Koralmbahn ist wichtig für Österreich und gleichzeitig ein Vorzeigeprojekt für Europa. Es schafft nicht nur für Österreich Vorteile durch eine bessere Anbindung, sondern ist auch ein wichtiger Teil der Baltisch-Adriatischen Verkehrsachse. Eine funktionierende Infrastruktur ist Grundvoraussetzung”, so EU-Kommissar Johannes Hahn. Karoline Edtstadler: „Wir wollen zeigen, dass Europa investiert und dass dieses Geld auch in den Regionen ankommt. Die Koralmbahn liefert den Beweis. Aber auch das zweite Projekt steht für Nachhaltigkeit. Und es sind die Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat der heimischen Wirtschaft darstellen.”

Auch der Reparaturbonus-Betrieb Hirschmann trägt viel für die heimischen Wirtschaft bei. © Leserfoto © Leserfoto © Leserfoto Landeshauptmann Christopher Drexler führte die Delegation durch die Baustelle in Feldkirchen bei Graz. © Land Steiermark