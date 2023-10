Kein Benzin & Diesel, dafür E-Fuel-Lösung Ab 2035: Verbrenner-Verbot wird in veränderter Form durchgesetzt Steiermark - Ab 2035 dürfen Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr neu zugelassen werden. Außer: Jene Autos können mit CO2-neutrale Kraftstoffe - also weder herkömmliches Benzin noch Diesel - getankt werden, dann dürfen sie auch nach 2035 neu für den Verkehr zugelassen werden. Man setzt dabei auf das Tanken mit sogenannten E-Fuels. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © pexels.com

Bislang sorgte das Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren für ordentlich Diskussion. So stellte sich zum Beispiel Deutschland stellte sich bei der Abstimmung zu der neuen Klimaschutzmaßnahme quer. Schließlich konnte zwischen der EU-Kommission und Deutschland eine Einigung erzielt werden, wie am heutigen Freitag mitgeteilt wurde. In Europa wendet man sich demnach vom kompletten Aus des Verbrennungsmotors ab, mit dem Kompromiss, dass die Autos mit E-Fuels betankt werden. Dafür möchte die EU bis Ende 2024 eine eigene Fahrzeugkategorie “e-fuels-only” einrichten und in den Umweltnormen für Fahrzeuge inkludieren.

“Verwaisung einer bewährten Technologie verhindert”

„Der Druck von Bundeskanzler Karl Nehammer in Brüssel macht sich bezahlt. Das innovationsschädliche Aus des Verbrennungsmotors, das die österreichische Industrie schwer getroffen hätte, konnte von Bundeskanzler Nehammer gemeinsam mit internationalen Partnern in der EU erfolgreich verhindert werden“, erläutert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, das Einlenken der Europäischen Kommission und weiter: „Klimaneutralität kann nur Hand in Hand mit technologischem Fortschritt und Innovation erreicht werden. Mit der heutigen Einigung wird die Verwaisung einer bewährten Technologie verhindert und eine Zukunft für vielversprechende E-Fuels ermöglicht.“

Alle Autos werden emissionsfrei sein

“Es ist gut, dass es nun eine Einigung gibt und damit der Weg in Richtung CO2-neutrale Mobilität nicht weiter blockiert wird. Und dass nun auch Deutschland der Verordnung unverändert zustimmen wird. Ab 2035 werden 100 Prozent der Autos emissionsfrei sein müssen. Dass es ein Schlupfloch braucht, um die Zustimmung der Bremser und Blockierer, die einer alten fossilen Ideologie nachtrauen, zu bekommen, ist schade und wird Europas Autoindustrie schwächen”, äußert sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. “