Besonderes Jubiläum Alles Gute: Alexander Szalay feierte seinen 100er Klagenfurt - Klagenfurt hat einen neues Mitglied im Klub der Hundertjährigen: Alexander Szalay. Am Freitag zelebrierte er mit seiner Familie und Bürgermeister Christian Scheider sein besonderes Jubiläum. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Zur 100er-Geburtstagsfeier schaute auch Bürgermeister Christian Scheider mit einem Obstkorb vorbei. © StadtKommunikation/Bauer

In seiner Jugend lernte er zu Segelfliegen, im Krieg war er Offizier und bis vor zwei Monaten fuhr er noch mit dem Auto – Alexander Szalay. Den gebürtigen Eisenstädter verschlug es in den 60er Jahren nach Klagenfurt, wo er ein Haus baute. In diesem Haus besuchte ihn Bürgermeister Christian Scheider anlässlich seines 100. Geburtstages und überraschte ihn mit einem Obstkorb. „Erstaunlich, was Herr Szalay alles in seinen 100 Jahren erlebt hat und wie dynamisch er seine Geschichten erzählt – als wäre man selbst dabei gewesen. Alles Gute, Herr Szalay“, wünschte der Bürgermeister. Szalay war stets ein interessierter Mensch, wie seine Tochter verriet. Er zeigte Neugierde, begeisterte sich für verschiedenste Themen und war auch produktiven Diskussionen nie abgeneigt. Viele Fähigkeiten brachte er sich sogar selbst in den eigenen vier Wänden bei. Beruflich war das Geburtstagskind für ein internationales Unternehmen als Vertreter unterwegs. Szalay hat zwei Kinder und vier Enkelkinder. Er lebt noch immer im selben Haus, welches er in den 60er erbaut hat. Seine Familie und auch eine Pflegekraft kümmern sich um den rüstigen Jubilar.