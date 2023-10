Knapp 10 Prozent drunter Fast wie früher: So verlief die bisherige Wintersaison im Tourismus Steiermark - Laut vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria wurden in der bisherigen Wintersaison von November 2022 bis Februar 2023 48,13 Millionen Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben registriert. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) © 5min.at/MarEng

„Nach zwei harten Wintern für den Tourismus sind die österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der aktuellen Wintersaison wieder gut gebucht. Im Februar 2023 lagen die Übernachtungen zwar mit 11,6 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von Februar 2020 – damals waren die Nächtigungszahlen allerdings auf einem Höchststand. Weil der Februar mit einem Anteil von mehr als einem Viertel an allen Winter-Nächtigungen traditionell der wichtigste Monat der touristischen Wintersaison ist, wird dieses Ergebnis den Erfolg der laufenden Saison entscheidend mitbestimmen“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Bisherige Wintersaison knapp 10 Prozent darunter

Mit 48,13 Millionen Nächtigungen verzeichnete die bisherige Wintersaison um 45,9 Prozent mehr Übernachtungen als der entsprechende Zeitraum der Vorjahressaison. Auch bei den Ankünften gab es einen absoluten Zuwachs von 4,96 Millionen. Im Vergleich zu den entsprechenden Monaten der Wintersaison 20219/2020, lag die laufende Wintersaison nur noch 9,6 Prozent darunter. Abgesehen von einem leichten Anstieg bei den Nächtigungen belgischer Gästen gingen die Nächtigungen von Gästen aller Hauptmärkte zurück. Die größten Rückgänge gab es bei Nächtigungen von Gästen aus Russland und China. Vergleicht man die einzelnen Monate der Wintersaisonen, sieht man starke Zuwächse bei den Nächtigungen niederländischer (+24,3 %) und belgischer Gäste (+12,4 %) im Jänner.

Nächtigungen um 30,2 Prozent gestiegen

Im Februar 2023 wurden 17,44 Millionen Nächtigungen verzeichnet, was einem Zuwachs von 4,04 Millionen entspricht. Im Vergleich zu Februar 2020 wurden um 11,6 Prozent weniger Nächtigungen registriert. Ausländische Gäste verzeichneten im Februar 2023 13,98 Millionen Nächtigungen. Dies entspricht einer Zunahme von 35,3 Prozent. Hierbei fielen 6,06 Millionen Nächtigungen auf deutsche Gäste, dem wichtigsten Herkunftsmarkt. Die Nächtigungen inländischer Gäste hingegen stiegen um 12,9 Prozent auf 3,46 Mio. gegenüber Februar 2022.