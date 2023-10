Verkehrsunfall Auto in Straßengraben geschleudert: Kollision forderte zwei Verletzte Leibnitz - Bei einem Verkehrsunfall in Straß im Bezirk Leibnitz kam es am Samstagvormittag, 25. März 2023 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 43-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Auto auf der B 67 in Richtung Spielfeld. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz, mit seinem Pkw von der Sparkasse Strass kommend in Richtung Hofgreith. Der Mann beabsichtigte die B 67 in Richtung Hofgreith zu überqueren, und fuhr in den dortigen Kreuzungsbereich (Durchfahrtsstraße B67/B69) ein. Dabei dürfte er das Auto der 43-Jährigen übersehen haben.

Personen konnten sich selbstständig befreien

In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Autos, wobei die Fahrzeugfront der Frau gegen die rechte Autoseite des Mannes prallte. Durch die Wucht des Anpralles wurde das Auto des Mannes in den Straßengraben der B 67 geschleudert. Die beiden Unfallbeteiligten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Nach der Erstversorgung wurden die beiden, die 43-Jährige sowie der 57-Jährige erlitten leichte Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.