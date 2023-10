Herzlichen Glückwunsch Traditions­verein SC Magdalen feierte seinen 100. Geburtstag Villach - Der SC Magdalen feierte seinen 100. Geburtstag. Als Gratulant stellte sich gestern, Freitag, im Rahmen der Festsitzung neben zahlreichen weiteren Ehrengästen auch Sportreferent LH Peter Kaiser ein. Als „Geburtstagsgeschenk“ überreichte er Obmann Christian Erlacher eine Sondersubvention für den Nachwuchs über 2000 Euro. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © LPD Kärnten/Höher

Per Videobotschaft gratulierte sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Villacher Traditionsverein, der 1923 von Mitarbeitern des Zellstoffwerkes Magdalen gegründet wurde. Bürgermeister Günther Albel, KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer und auch Fußballerlegende Herbert Prohaska schickten ihre besten Wünsche ebenfalls per Video, während Sportstadtrat Harald Sobe, ASVÖ-Präsident Christoph Schasché, Ewald Petscher vom KFV und viele weitere Ehrengäste persönlich gratulierten.

Hier treffen Sport und Tradition zusammen

Der MSC sei ein Verein wo Sport und Tradition zusammentreffen, betonte Kaiser, der den dort erlebten Teamgeist besonders hervorhob. Ein Verein mit so viel Geschichte ringe ihm als Sportreferenten Bewunderung ab. „Die wichtige Rolle die der Sport mittlerweile auch für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft hat, kann man nicht mehr groß genug einschätzen“, ist sich Kaiser sicher. Fußball lehre besonders den jungen Menschen das Miteinander, den Teamgeist aber auch das Einhalten von Strukturen. Im Rahmen der Sitzung wurden Kurt Schlossstein, Dietmar Samnitz, Willi Fertschai und Franz Karlovsky für besondere Verdienste um den MSC geehrt.

Über SC Magdalen

Die Magdalener zählten in den sechziger und siebziger Jahren zu den erfolgreichsten Kärntner Fußballvereinen. Die Mannschaft eroberte mehrere Landesmeistertitel und scheiterte, knapp am Aufstieg in den 2. Division der österreichischen Bundesliga. Danach folgten harte Jahre in denen man in den unterschiedlichsten Klassen auf Landesebene spielte. Was jedoch bestehen blieb, ist der Zusammenhalt im Verein und die enge Verbundenheit mit seiner Heimatregion. Heute umfasst der Verein sieben Nachwuchs- und drei Erwachsenenmannschaften.