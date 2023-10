Virtual Reality-Film "Wunderland": Wenn Kinder­augen Geschichten erzählen Graz - Nach drei vollendeten Werken ist „Wunderland“ die vierte Virtuel Reality-Produktion des Schauspielhaus Graz und die erste Zusammenarbeit mit Regisseurin Kurdwin Ayub. Der 15-minütige Farbfilm ist bei freiem Eintritt erlebbar. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) © Alessio Maximilian Schroder

In der Schauspielhaus Graz-Produktion mit den Schauspielern Maresi Riegner, Valentin Postlmayr und Katharina Farnleitner führt die Regisseurin zurück in die Kindheit, indem sie den Alltag durch die Augen eines kleinen Mädchens zeigt. Von 22. bis 26. März 2023, jeweils von 9.30 Uhr bis 23 Uhr zur vollen und halben Stunde, in einem eigens dafür eingerichteten Zelt im Foyer des Annenhof Kino kann man den Film ansehen.

Darum geht es in dem Film

Während man in einer „Höhle“ mit VR-Brille auf der Nase und Kopfhörern mit 3D-Sound auf den Ohren sitzt, erlebt man, wie Mama (Maresi Riegner) und Papa (Valentin Postlmayr) sich um einen kümmern. Sie sind vieles: Künstler, Hipster, Millenials, nur glücklich sind sie nicht. In der modernen Welt muss Frau nicht immer ihr Leben und ihre Träume für ein Kind opfern. In „Wunderland“ ist es Papa, dessen Karriere pausiert, weil er sich zu Hause um den Nachwuchs kümmert, während Mama Erfolg hat. Das Kind geht vor. Seine Träume sind nachrangig, Streit ist vorprogrammiert. Draußen tobt ein Sturm, und in der Wohnung ist es nicht viel friedlicher. Liebe und Wut wechseln miteinander ab, bis alles in einem Albtraum kulminiert. Am Ende bleiben Mama und Papa zusammen. So, wie viele Eltern viel zu lange zusammenbleiben.