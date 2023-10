Gratulation! Feuerwehr­jugend Hermagor überzeugte beim Wissens­test Hermagor - Am 25. März fand im Feuerwehrhaus Hermagor der „Wissenstest der Feuerwehrjugend“ des Bezirkes Hermagor statt. 36 Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 15 Jahren aus dem Bezirk Hermagor haben sich in drei Kategorien zur Prüfung angemeldet. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © FF Hermagor

Das Ziel des Bewerbs sind das Fördern des Interesses und die Vorbereitung der Jugend auf Dienst in der Feuerwehr. Mit 16 Jahren können die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zum/zur Probefeuerwehrmann/-frau befördert werden und nach einem erfolgreichen Probejahr zur aktiven Feuerwehr wechseln. Um die begehrten Abzeichen in Bronze und Silber sowie Wissenspiel zu bekommen, mussten die Jugendfeuerwehrmitglieder in den Kategorien Organisationsgrundlagen, Bekleidungsvorschrift und Dienstgrade, Gerätelehre, Erste Löschhilfe und Feuerwehrfunk ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.

© FF Hermagor © FF Hermagor © FF Hermagor

Erfolgreiches Ergebnis

Am Ende des Tages stand fest, dass alle Teilnehmer/-innen die geforderten Punkte erreicht und somit bestanden haben. Als Ehrengäste konnten Vizebürgermeister Günter Pernul, BFK Herbert Zimmermann, BJB Franz Pfaffenberger, GFK Bernhard Tscheließnig und AFK Oberes Gailtal Christian Zerza begrüßt werden, welche auch die Ergebnisverkündung durchführten.