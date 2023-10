Feuer gelöscht

Brand-Alarm: Tochter rettete Vater vor den Flammen

Feistritz an der Gail - Am Samstagabend brach in der Küche eines Wohnhauses ein Brand aus. Die zufällig vorbeikommende Tochter des Hausbesitzers bemerkte die Rauchentwicklung und handelte schnell.

