Verletzt! Alkolenker (23) krachte mit Auto gegen Hausmauer Leoben - Freitagnachmittag, 24. März 2023, prallte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer. Dabei verletzte sich der alkoholisierte Fahrer. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © 5min.at

Gegen 17.45 Uhr fuhr der 23-Jährige auf der Gösser Straße in Fahrtrichtung Göss. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Lenker mit seinem Pkw gegen die Mauer eines Hauses, welches an die Straße angrenzt. Eine entgegenkommende Fahrzeuglenkerin sowie die Polizei leisteten Erste Hilfe. Der junge Mann wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bruck an der Mur gebracht. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der junge Mann wird angezeigt. Am Fahrzeug und dem Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.