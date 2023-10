Wechselhaft Zwischen Sonne und Regen: Am Sonntag wird eine Kaltfront erwartet Kärnten - Das Wetter am Sonntag wird wechselhaft. Zunächst werden noch Sonnenstrahlen erwartet, später kann es zu Regenschauern kommen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © Thomas Kaiser

“Am Sonntag ist es vor allem in Unterkärnten anfangs noch teils sonnig, lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf, regional kommt lebhafter föhniger Südwestwind auf. Von Westen her machen sich aber bald wieder dichtere Wolken bemerkbar, am Nachmittag bilden sich in Oberkärnten erste leichte Regenschauer”, sagen die Wetterexperten der GeoSpehre voraus. Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 15 Grad. Am Abend und in der Nacht werden aufgrund einer Kaltfront Schauer erwartet. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1000 Meter.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.