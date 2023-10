Wetterprognose Sonne, Wolken, Regen: Der Sonntag wird wechselhaft Steiermark - Das Wetter wird wechselhaft. "Der Sonntag bringt zu Tagesbeginn im Osten des Landes noch etwas Sonne, sonst ist es bereits stark bewölkt", wissen die Wetterexperten der ZAMG. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © KK

Am Nachmittag soll es überall dichte Wolken geben. “Verbreitete Schauer sind erst in den Abendstunden zu erwarten. In der Nacht greift der Regen dann auch auf den Südosten über”, so die Wettervorhersage. Der Wind weht meist mäßig aus südlichen Richtungen. Nach Frühwerten zwischen minus 1 und plus 5 Grad steigt die Temperatur im Tagesverlauf nochmals auf 12 bis 16 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.