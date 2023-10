Wolfsberg - Der Wolfsberger BewegungSpass ist in den letzten Jahren zu einer Institution für alle geworden, die der gerne Sportschnuppern. Sportreferent Vizebürgermeister Alexander Radl freut sich, dass es auch heuer wieder gelungen ist, eine breite und bunte Auswahl an sportlichen Aktivitäten zum kostenlosen Ausprobieren anzubieten.

Auch in der Boulderhalle kann geschnuppert werden, am Foto von links: Barbara Obmann, Vizebgm. Alexander Radl, Martin Gächter (an der Wand), Anita Buhrandt, Christian Trebuch und Eileen Prieler.

© KK/Stadtgemeinde Wolfsberg