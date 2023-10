18-Jährige wurde misstrauisch Warnung vor Unfall-Betrug: Wenn dir DAS passiert, ruf sofort die Polizei St. Veit an der Glan - Nach einem vermeintlichen Unfall verlangte ein unbekannter Autofahrer 500 Euro von einer 18-jährigen Lenkerin. Die junge Frau wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Diese Entscheidung sollte sich als richtig herausstellen. Nun schlägt die Polizei Alarm. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Eine 18-jährige Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit/Glan war am 25. März entlang des Hemmaweges in Friesach unterwegs. Gegen 5.45 Uhr kam der Frau ein unbekannter Lenker mit einem PKW entgegen, wobei es vermutlich zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam. Dabei bemerkte die Frau erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugtüre und am Kotflügel des zweitbeteiligten Fahrzeuges, die jedoch nicht vom angeblichen Unfall stammen konnten.

Unbekannter verlangte plötzlich Geld

In weiterer Folge kam es zwischen den Lenkern nur zum Austausch der Telefonnummern und der unbekannte 30 bis 40 Jahre alte Lenker teilte der Frau mit, dass er den Schaden an seinem PKW bei Tageslicht besichtigen und sich anschließend melden werde. Im Laufe des Tages kontaktierte der Unbekannte die Frau und verlangte von ihr 500 Euro für den Schaden, wobei er Fotos von der beschädigten Fahrzeugtüre und dem Kotflügel übermittelte. Als die Lenkerin und deren Mutter misstrauisch wurden, teilten sie dem Unbekannten mit, den Vorfall bei der Polizei zu melden. Daraufhin gab der Mann an, dass er eine Vollkaskoversicherung habe und er keine Ansprüche mehr stellen werde.

Kein Einzelfall?

Weitere Erhebungen werden geführt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine betrügerische Vorgangsweise handelt, bittet die Polizei um Hinweise, ob weitere derartige Fälle bekannt sind.