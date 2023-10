Für kulturelle Leistungen Große Erfolge aus der Steiermark: Feierliche Übergabe der Josef Krainer-Preise Graz - Im feierlichen Rahmen der Aula der alten Universität in Graz fand am 20. März 2023 die Überreichung der Josef Krainer-Preise 2023 statt. Der Josef Krainer-Würdigungspreis 2023 wurde viermal, der Josef Krainer-Förderungspreis 2023 sechsmal vergeben. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (277 Wörter) Gruppenbild mit allen Preisträgern der diesjährigen Verleihung. © Fischer/ Land Steiermark

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zeichnete dabei gemeinsam mit dem Obmann des Josef Krainer-Gedenkwerks, Gerald Schöpfer, sowie Clemens Jaufer, Helmut Konrad und Red Bull-Motorsportchef Helmut Marko mit dem Großen Josef Krainer-Preis 2023 aus.

Erfolge aus der Steiermark

„Die heute ausgezeichneten Persönlichkeiten repräsentieren mit ihren großartigen wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen eine Offenheit, ein tiefes Kulturbewusstsein und stehen damit für die wirtschaftliche und soziale Erfolgsgeschichte unserer Steiermark″, so der Landeshauptmann.

Großer Josef Krainer-Preis 2023

„Helmut Konrad ist vor allem ein Wissenschaftler, der komplexe Sachverhalte kompakt einer breiten Öffentlichkeit vermitteln kann. Und weil Demokratie und Freiheit eben keine Selbstverständlichkeit sind, ist gerade die Vermittlung von historischen Zusammenhängen von größter Bedeutung”, so Drexler. Helmut Marko ist seit dem Jahr 2005 Motorsportchef des Formel 1-Teams von Red Bull. Nach seiner aktiven Rennfahrerkarriere stieg er in die Hotelbranche ein und eröffnete in Graz das Schlossberghotel und das Augarten Hotel. 2017 kam das Lendhotel und 2020 schließlich noch das Hotel Kai 36 dazu. Schon seit Beginn unterstützt er in der Innengestaltung seiner Häuser junge Künstler. Marko gilt in der Formel 1 auch als großer Förderer und Unterstützer junger Talente. Christopher Drexler: „Helmut Marko, die Formel 1 und damit Red Bull Racing sind seit Jahren ganz eng mit der Steiermark verbunden.”

Landeshauptmann Christopher Drexler mit Helmut Konrad (li.) und Helmut Marko (r.) © Land Steiermark/ Binder

Preise für wissenschaftliche Leistungen

Mit dem Josef Krainer-Würdigungspreis werden arrivierte Wissenschaftler ausgezeichnet. Der wissenschaftliche Beirat holt vor seinen Entscheidungen jeweils Gutachten von unabhängigen Experten ein. Der Josef Krainer-Förderungspreis soll für junge Nachwuchswissenschaftler eine erste Anerkennung ihrer Leistungen darstellen und sie zugleich zu weiterer Arbeit auf wissenschaftlichem Gebiet ermutigen.

Weitere Preise wurden vergeben an: Franz Hartlieb (Rechtswissenschaften)

(Rechtswissenschaften) Corina Madreiter-Sokolowski (Molekulare Biowissenschaften)

(Molekulare Biowissenschaften) Nina Schalk (Materialwissenschaften)

(Materialwissenschaften) Martin Steinberger (Technische Wissenschaften) Zhuo Chen (Werkstoffwissenschaften)

(Werkstoffwissenschaften) Thomas Kamencek (Technische Physik)

(Technische Physik) Christoph Leitner (Biomedizinische Technik)

(Biomedizinische Technik) Laura Pajed (Molekulare Biowissenschaften)

(Molekulare Biowissenschaften) Marielena Plieseis (Rechtswissenschaften)

(Rechtswissenschaften) Peter Sagmeister (Chemie)

Die vollständigen Laudationes zu allen Preisträgern sind hier zu finden.