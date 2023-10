Ab April „We KER for safety“: Kostenlose Kind-Eltern-Radkurse in der Steiermark Steiermark - Ab April können Familien aus Bruck an der Mur, Kapfenberg und Tragöß-St. Katharein kostenlos Trainings mit dem Rad absolvieren. Das Projekt der KEM StadtLandSee soll das Selbstvertrauen von Eltern und Kinder am Fahrrad stärken und so zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © KEM Bruck

KEM-Managerin Anja Benesch war es bei diesem Projekt wichtig, die Eltern in das Verkehrsverständnis ihrer Kinder einzubinden. “Wir ermöglichen zwar unseren Zehnjährigen über die Schule die freiwillige Radfahrprüfung, binden aber die Eltern dabei kaum ein. Gemeinsam mit Mama und Papa dürfen die Kinder aber schon viel früher auf der Straße unterwegs sein. Bloß: Wie vermittelt man Kindern das sichere Linksabbiegen? Wo genau dürfen wir mit dem Rad fahren? Sind die Eltern in solchen Fragen sicher, können die Kinder selbstsicher fahren lernen.”, so Benesch.

In ganz Österreich erweiterbar

So entstand das KEM- Leitprojekt “We KER for safety”, das der Klima- und Energiefonds mit zusätzlichen 36.000 Euro fördert. Somit profitieren Bürger aus Bruck, Kapfenberg und Tragöß-St. Katharein unter dem Motto „We KER for safety“ besonders vom Angebot der KEM StadtLandSee. Nach der Premiere in Kapfenberg und einer Pilotphase in der Steiermark und Kärnten, soll das neue Konzept in ganz Österreich angeboten werden.

Bruck an der Mur geht noch einen Schritt weiter

Fünf Volksschulklassen der vierten Stufe erhalten im Sommer einen Schultag lang ein Training im Straßenraum – zur Vorbereitung auf den Fahrradausweis. So lernen die Kinder das Verhalten im echten Verkehr kennen, statt nur im sogenannten Schonraum zu üben. Dies ermöglicht eine Kooperation aus dem Programm klimaaktiv mobil, dem Radverkehrskonzept Bruck an der Mur und der KEM StadtLandSee.