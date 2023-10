Dank großartiger Unterstützung Rührende Spenden­aktion: Daniel darf sich über Assistenz­hund Roxy freuen Steiermark - Die Polizeimusik Steiermark half einem Mitglied der Polizeifamilie, sich einen Herzenswunsch zu erfüllen: Ein Assistenzhund für die Bewältigung des eigenen Alltags. Viele Menschen zeigten daraufhin ihre Unterstützung. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) Ein Leben ohne seinen Assistenzhund kann sich Daniel nicht mehr vorstellen. © Polizei Steiermark

Assistenzhund Roxy ist seit Februar 2022 fixer Besteindteil im Leben von Daniel. Sein treuer Begleiter auf vier Pfoten wurde im Verein “Partnerhunde” in Salzburg ausgebildet. Durch eine große Spendenaktion der Polizeimusik Steiermark und die Unterstützung seines Chefs konnte dies ermöglicht werden.

Große Stütze nicht nur im Alltag

Daniel ist sehr stolz auf seinen Begleiter, denn sein Hund kann ihm den Alltag um einiges erleichtern. “Sie hilft mir Türen aufzumachen, räumt mir die Waschmaschine aus und bellt wenn ich Hilfe brauche. Sie kann wirklich sehr sehr viel”, erzählt der Steirer dankbar. Sein Assistenzhund ist zwei Jahre alt und auch sehr verspielt. Ein Leben ohne sie kann er sich nicht mehr vorstellen.

Seit Februar 2022 sind Daniel und Roxy ein eingespieltes Team. © Polizei Steiermark Roxy ist ihm eine große Stütze im Alltag. © Polizei Steiermark

Unterstützung von allen Seiten

Es war eine große Herrrausforderung alles auf die Beine zu stellen. So ein Assistenzhund wie ihn Daniel hat kostet rund 25.000 Euro. “Alleine hätte ich es niemals geschafft. Ich bin für die Sponsoren und die Unterstützung von allen Seiten sehr dankbar”, so das Polizeimitglied. Daniel und seine Partnerin mit der kalten Schnauze spielten auch auf dem Konzert der Polizeimusik Steiermark am Freitag, 24. März 2023, eine zentrale Rolle. Sie haben im Vorfeld 20.000 Euro für Roxy gesammelt und sie auch gleichzeitig dem Publikum vorgestellt. Zahlreiche Spender haben in den letzten Jahren bei den Konzerten großes Herz bewiesen und es so ermöglicht, Daniels Herzenswunsch zu erfüllen: Seine neue Wegbegleiterin und Assistentin Roxy. Eine Freundschaft fürs Leben.