Earth Hour Deshalb gingen beim Klagen­furter Lindwurm die Lichter aus Klagenfurt - Am Samstagabend gingen beim Lindwurm, dem Wahrzeichen der Stadt, für eine Stunde die Lichter aus. Dies geschah im Zuge der jährlichen „Earth Hour" der Umweltschutzorganisation WWF.

Sie ist eine der größten Aktionen der Welt! Jedes Jahr schalten im Zuge der Earth Hour Millionen Menschen um 20.30 Uhr die Lichter ab, um ein gemeinsames Zeichen für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt zu setzen. Im Zuge der Earth Hour 2023 wurden deshalb die Beleuchtung des Lindwurms sowie 128 Bodenstrahler am Neuen Platz eine Stunde lang abgeschaltet.

Zeichen für den Klimaschutz

„Als Bürgermeister der Stadt Klagenfurt ist es mir wichtig, dass auf den Schutz unseres Planeten hingewiesen wird. Schließlich haben wir nur den einen und er muss für unsere Kinder erhalten bleiben. Aus diesem Grund ist die Earth Hour eine unterstützenswerte Aktion“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. „Als Klimavorzeigestadt setzt die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee seit über einem Jahrzehnt intensive Maßnahmen, um den Klima- und Umweltschutz voranzutreiben. Nicht umsonst wurde uns als einziger österreichischen Stadt die Ehre zu teil, an der EU-Cities Mission zu partizipieren. Jedes Jahr beteiligt sich die Stadt Klagenfurt auch mit Freude und Überzeugung an der Earth Hour, um ein öffentlichkeitswirksames Zeichen zu setzen. Auch heuer werden wieder die Lindwurmbeleuchtung sowie 128 Bodenstrahler am Neuen Platz ausgeschalten. Diese Aktion soll die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und uns ins Bewusstsein rufen, wie wichtig es ist, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen“, so Umwelt- und Klimaschutzreferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar. Die Vision der Earth Hour war es schon immer, dass sich möglichst viele Menschen gemeinsam für einen besseren Schutz unserer Erde einsetzen. Durch eine rege globale Teilnahme soll so ein starkes Signal an Politik und Wirtschaft gesendet werden.