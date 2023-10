In der Kategorie Prosa Der Gert-Jonke-Preis 2023 geht an Schrift­stellerin Olga Flor Klagenfurt - Der diesjährige Literaturpreis im Namen des Klagenfurter Sprachkünstlers Gert Jonke geht an die österreichische Schriftstellerin Olga Flor. Der von Stadt Klagenfurt und Land Kärnten in Kooperation mit der Gert-Jonke-Gesellschaft initiierte, mit 15.000 Euro dotierte Preis, wurde dieses Jahr in der Kategorie Prosa vergeben. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) Gert-Jonke-Preisträgerin Olga Flor mit Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Gemeinderat Michael Gussnig. © StadtKommunikation/Wajand

Nach Alois Hotschnig (2011), Händl Klaus und Friederike Roth (2013), Julian

Schutting (2015), Paul Nizon (2017), Ewald Palmetshofer (2019) und Ann

Cotten (2021) wurde heute, Sonntagvormittag, die österreichische

Schriftstellerin Olga Flor mit dem Gert-Jonke-Preis ausgezeichnet.

Die 1968 in Wien geborene Autorin studierte zunächst Physik und

Kunstgeschichte und war anschließend im Multimedia-Bereich tätig, ehe sie

sich der Schriftstellerei widmete.

Bereits mit ihrem Debütroman „Erlkönig“ hat Olga Flor für Aufsehen gesorgt,

2003 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerb in Klagenfurt teil.

Ihr Roman „Die Königin ist tot“, eine Neuinterpretation von Shakespeares

„Macbeth“, wurde in der dramatisierten Fassung als Theaterstück uraufgeführt.

Die bekannte Kulturkritikerin Katja Gasser bezeichnet Flors 2021 erschienenen

Roman „Morituri“ als gegenwärtig wichtigsten politisch-literarischen Text aus

Österreich.

Der Gert-Jonke-Preis wurde von Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz und

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser im Rahmen einer künstlerischen Matinee in

der „Theater Halle 11“ am Messegelände vergeben. „Als Kulturstadtrat ist es

mir eine besondere Freude, den heurigen Jonkepreis an die Physikerin und

Schriftstellerin Olga Flor zu überreichen. Wie Jonke zeichnet sie hervorragende

Sprachkunst und ihre gesellschaftskritische Beobachtungsgabe aus“, so Petritz.

Neben der Preisübergabe war die Aufführung des Werks „Erwachen zum

großen Schlafkrieg“ von Gert Jonke und Olga Neuwirth durch den

renommierten Schauspieler Eduard Wildner und die Solistin Laura

Vokubratovic (Trompete) ein Höhepunkt des Vormittages.

Der Gert-Jonke-Preis wird alle zwei Jahre alternierend in den Kategorien Prosa,

Dramatik und Lyrik vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert. Über die

Preisträger entscheidet eine fachkundige Jury aus der jeweils aktuellen

Kategorie – diesmal die Literaturkritiker Stefan Gmünder, Daniela Strigl und die

Germanistin Renate Giacomuzzi.