Gegen Salzburg Nach herber Niederlage: KAC will Serie wieder ausgleichen Klagenfurt - Nach der klaren Auftaktniederlage in das Play-Off-Halbfinale trifft der KAC heute, ab 17.30 Uhr, erneut auf den Titelverteidiger aus Salzburg. In der heimischen Heidi-Horten-Arena möchte man allerdings erstmals anschreiben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) SYMBOLFOTO - Zuhause will der KAC heute gegen Salzburg ausgleichen. © EC-KAC / Josef Kuess

1:5 stand am Ende für den KAC am Scoreboard in Salzburg, womit man in der Halbfinal-Serie gegen den Titelverteidiger direkt in Rückstand geriet – zum ersten Mal seit dem Viertelfinale 2020 übrigens. In den letzten drei Jahren konnten die Klagenfurter jede Play-Off-Serie mit einem Sieg starten. Insgesamt lag man in einer “Best-of-Seven”-Serie bisher 13 Mal 0:1 zurück, sechs Mal konnte man das Ganze allerdings wieder umdrehen. Zwei dieser Fälle gelangen übrigens sogar gegen die Salzburger.

Nur KAC konnte Salzburg nach 0:1-Serienführung schlagen

Für einen Sieg heute braucht es jedoch eine deutliche Steigerung in der Offensive, wie auch die Offiziellen des KAC zugeben. Die Salzburger eröffneten die Halbfinalserie nämlich mit einem starken und dominanten Auftritt. Der Titelverteidiger hat damit auch saisonübergreifend seit 17 Partien im Play-Off nicht mehr verloren. Doch gerade das letzte verlorene Spiel der Salzburger war in Klagenfurt, am 5. April 2021. Ein weiteres positives Zeichen: Bislang konnte in der gesamten Salzburger Play-Off-Geschichte nur ein Club ihnen nach 1:0-Führung noch die Schneid abkaufen: Der KAC.