Sharing is Caring: Deswegen sind zukunfts­orientierte Klima­projekte so wichtig

Steiermark - Eine aktuelle Verkehrsclub Österreich-Analyse zeigt, dass zahlreiche Innovationen sowie Trends wie Digitalisierung und Sharing eine große Chance sind, bestehende Verkehrsprobleme nachhaltig und langfristig zu lösen.

“In den letzten Jahren ist es uns gelungen, die Bedingungen im Öffentlichen Verkehr und im Radverkehr noch weiter zu verbessern. Dichtere Takte und das günstige Klimaticket haben den Öffentlichen Verkehr noch attraktiver gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam auch in diesem Jahr den Verkehrsclub Österreich-Mobilitätspreis in der Steiermark verleihen”, sagt der steirische Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ).

Seniorengerechtes Verkehrssystem ist wichtig

“Innovationen und Neuerungen sind eine Chance, damit unsere Mobilität künftig einfacher, gesünder, klimaverträglicher und kostengünstiger wird”, stellt Verkehrsclub Österreich-Expertin Lina Mosshammer fest. Laut Bevölkerungsprognose der Statistik Austria werden im Jahr 2040 rund 208.000 Steirer der Generation 75 plus angehören und damit um rund 56 Prozent mehr als heute. Es sind verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem, wie Barrierefreiheit und geringeres Tempo im Ortsgebiet wichtig. Auch die Hitze wird weiter steigen. Das heißt, es braucht in den Städten und Gemeinden mehr schattenspendende Bäume und Grünflächen in den Straßen, betont der Verkersclub.

268.000 Zweitautos in der Steiermark

Wie wirksam der verstärkte Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Verkehr ist, zeigen die Daten des Umweltbundesamts: Pro Personenkilometer verursachen Linienbusse in ihrer Gesamtbilanz um 73 Prozent weniger CO2 als ein durchschnittliches Verbrenner-Auto, der Umstieg auf die Bahn reduziert den CO2-Ausstoß im Schnitt sogar um 91 Prozent. Auch die Carsharing Angebote werden zunehmen. Das Potenzial in der Steiermark für mehr Sharing ist sehr groß. Die rund 268.000 Zweitautos der steirischen Haushalte sind im Schnitt gerade mal 7.050 Kilometer pro Jahr im Einsatz, sie sind weniger als eine halbe Stunde pro Tag.

“Zukunft jetzt gestalten”

“Um auch in Zukunft eine lebenswerte Umwelt zu gewährleisten, wird ein Umdenken hinsichtlich unseres Mobilitätsverhaltens immer wichtiger. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Nachdruck an Veränderungen und freuen uns als Kooperationspartner des VCÖ-Mobilitätspreises auf Initiativen, die uns alle einen Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit voranbringen”, stellt Peter Wallis, Regionalmanager ÖBB-Personenverkehr AG, fest.