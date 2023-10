Großes Engagement Wie schön: Billa-Kunden spenden Lebens­mittel für den guten Zweck Steiermark - Gemeinsam lässt sich Großes bewirken. Das zeigte einmal mehr die Zusammenarbeit von BILLA PLUS, engagierten Kunden und dem LEO Club und Lions Club am LEO & Lions Sammeltag. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) #GOODNews Sabine Künstner, Peter Gschiel, Alexander Moser, Gerta Maier und Kevin Frischer freuen sich über die zahlreichen Spenden. © BILLA

Am 18. März haben Kunden an rund 110 BILLA PLUS-Standorten mithilfe der Mitglieder des LEO- und des Lions Clubs soziales Engagement bewiesen und durch Warenspenden einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von lokalen Hilfseinrichtungen, Heimen, Frauenhäusern und Sozialunterkünften geleistet. Insgesamt konnten österreichweit mehr als 4.500 Bananenschachteln voller Lebensmittel und Hygieneprodukte gesammelt werden.

Voller Erfolg

„Mit Aktionen wie dem LEO & Lions Sammeltag schaffen wir es genau dort Hilfe zu leisten, wo sie gerade am dringendsten benötigt wird. Es freut mich sehr, dass so viele Helfer am 18. März Engagement bewiesen haben und gemeinsam mit unseren Kunden eine Vielzahl an Lebensmitteln und Hygieneprodukten sammeln konnten.“, so Peter Gschiel, BILLA Vertriebsdirektor in der Steiermark.