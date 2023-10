Bis zu minus 7 Grad Kälte­einbruch in Kärnten: Jetzt warten Minusgrade Kärnten - Der 20er wurde in Kärnten in dieser Woche zwar bereits geknackt, nun soll es jedoch in den nächsten Tagen richtig frostig werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Nachdem in der vergangenen Woche in Kärnten sogar schon der 20er geknackt wurde – wir haben berichtet – wird es nun in den nächsten Tagen wieder richtig frostig. Selbst Schnee könnte es im Norden des Bundeslandes wieder geben, wie ein Experte der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten erklärt. “Vor allem Dienstag und Mittwoch ist mit Morgenfrost in der Früh zu rechnen. Schnee wird es wohl nur über den Hohen Tauern und über dem Katschberg geben”, berichtet er.

Wind wird wieder stürmisch

Die Tiefsttemperaturen sollen übrigens bei bis zu minus 7 Grad im Bereich der Nockberge liegen. In Klagenfurt und im Rest von Kärnten dürfte es Dienstag und Mittwoch ebenfalls in der Früh auf bis zu minus 3 bis minus 5 Grad herunterkühlen. Der Wind wird ebenfalls wieder etwas stärker und stürmischer – “vor allem im Tauernbereich und in Oberkärnten. Im Klagenfurter Becken wird der Wind nicht ganz so stark sein”, so der Experte weiter. Gute Nachrichten übrigens: Der Kälteeinbruch ist nur von kurzer Dauer, am Mittwoch gehen die Temperaturen tagsüber mit bis zu 15 Grad schon wieder nach oben. Das Wetter selbst bleibt jedoch unbeständig.