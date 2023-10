Bis zu 10 Zentimeter Kälte und Schnee kommen jetzt in die Steiermark zurück Steiermark - In den letzten Tagen wurde sogar die 20-Grad-Markte in Teilen der Steiermark geknackt, nun kommt der Schnee in der neuen Woche vor allem im Norden des Landes zurück. Die Temperaturen werden dementsprechend ebenfalls einstürzen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

In der Nacht auf Montag hält eine Kaltfront Einzug in der Steiermark. “Bereits in der Nacht kann es in der Obersteiermark auf 1.000 Meter herunterschneien”, so ein Experte der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten. Doch das war noch längst nicht alles. Während es am Vormittag noch 5 bis 10 Grad hat, wird es im Tagesverlauf immer kälter und der Schneefall immer stärker. “Da kann es dann auch bis in tiefe Lagen herunterschneien und weiß werden”, weiß der Experte. Mit 5 bis 10 Zentimeter Schnee kann im Norden des Landes sogar im Tal gerechnet werden, bis zu 20 Zentimeter dürften es bis Dienstag Vormittag am Berg werden.

Windböen im ganzen Land

“Es ist allerdings nicht so leicht vorherzusehen, da der Wind sehr stark und stürmisch sein wird und den Schnee dann auch ein wenig verblasen könnte”, meint der Wetterexperte. “In der Obersteiermark dürfte es aber schon recht weiß werden.” Die Windböen erreichen im ganzen Land bis zu 60 km/h. “Am Dienstag setzt sich dann auch die kalte Luft so richtig durch und es kommt zu starkem Morgenfrost.” Minus 7 bis minus 1 Grad erwarten uns am Dienstag und Mittwoch. Danach hat er jedoch noch gute Nachrichten: Der Wintereinbruch ist nur von kurzer Dauer, schon im Laufe des Mittwochs wird es nämlich wieder deutlich frühlingshafter und milder – das Wetter bleibt allerdings weiter unbeständig.