Warm anziehen Kalt und regnerisch: So starten die Steirer in die neue Woche Steiermark - Von frühlingshaften Themperaturen fehlt am Montag jede Spur. Der Morgen beginnt größtenteils regnerisch. Im Norden werden sogar Schneeschauer erwartet. Nur im Süden der Steiermark kann da Thermometer bis zu 10 Grad erreichen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Elisa Auer

Und es dreht sich wieder. Der Montag sartet mit starkem bis stürmischen Nordwestwind. In der nördlichen Obersteiermark kann es in der früh schon einige Schneeschauer geben und es wird kalt. Auch einige Täler konnen davon betroffen sein. “Südlich des Alpenhauptkammes gibt es unter Föhneinfluss nur kurze Schauer und auch etwas Sonne”, so die Wetterexperten der Geosphere Austria. Es ist überall deutlich kälter als in den letzten Tagen. Die Höchstwerte von 5 bis 10 Grad werden am Vormittag oder bereits schon in der Früh erreicht. Am Nachmittag hat es nicht mehr als 1 bis 8 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.