Unter 10 Grad Sogar Schnee­schauer sind möglich: In Kärnten wird es wieder kalt Kärnten - Der Montag startet in Kärnten mit starkem Wind. Am Tauernhauptkamm sind sogar Schneeschauer möglich. Der Nachmittag wird verbreitet kalt, bei Themperaturen teils unter 5 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © Katharina Widmann

Am Montag weht recht verbreitet starker Wind. Im Norden kann es auch stürmisch werden. Hin und wieder lockert es auf uund es kommt die Sonne durch. “Besonders am Tauernhauptkamm stauen sich noch dichte Wolken mit einzelnen Schneeschauern”, sind sich die Meteorologen der Geosphere Austria sicher. Mit frühlingshaften Themperaturen ist zu Beginn der Woche wohl nicht zu rechnen. Die Höchstwerte von 6 bis 11 Grad werden bereits am Vormittag erreicht. Am Nachmittag können die Themperaturen bereits auf unter 5 Grad sinken.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.