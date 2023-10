Sie selbst hat zwei Katzen Toll: Junge Villacherin ruft Spenden­aktion für Tiere ins Leben Villach - Die 29-jährige Villacherin Jasmin hat ein besonders großes Herz für Tiere. Daher hat sie nun kürzlich eine Spendenaktion in die Welt gerufen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) #GOODNews © KK / Privat

“Ich setze mich schon seit Jahren mit meinem eigenen Geld für Tiere ein. Jetzt habe ich das erste Mal so eine Spendenaktion gestartet, um noch mehr Tieren helfen zu können”, berichtet Jasmin gegenüber 5 Minuten. Das Geld würde dorthin gehen, wo es am dringendsten benötigt werde. “Je nachdem wie viel zusammenkommt, geht es dann auch an verschiedene Organisationen wie Tierheime, Tierrettungsorganisationen im Ausland und Auffangstationen”, so die junge Villacherin.

“Aktuell habe ich zwei Katzen”

Es sei für sie das erste Mal, dass sie so eine Spendenaktion auf die Beine stellt. Nun hofft sie natürlich, dass auch etwas zusammenkommt. Wie sie plant, das alles aufzuteilen, würde nämlich genau davon abhängen: “Je nachdem, wie viel zusammenkommt, dementsprechend wird es dann auch aufgeteilt.” Sie selbst hatte von klein auf immer Tiere. “Katzen, Hasen, Geckos. Aktuell habe ich zwei Katzen”, wie sie uns voller Freude berichtet. Das Geld kann hier auf “go fund me” gespendet werden.

So könnt ihr spenden: Über "go fund me": https://gofund.me/673efad4