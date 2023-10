Er erwartete eine Sendung Kärntner überwies 4,99 Euro an Betrüger - diese nahmen sich weitere 2.000 Bezirk Wolfsberg - Da er eine Sendung erwartete, klickte ein 55-jähriger Kärntner auf den Link einer Betrugs-SMS und überwies in weiterer Folge 4,99 Euro. Erst später bemerkte er, dass in drei Aufträgen weitere 2.000 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay / Niekverlaan

Bereits vor mehr als einem Monat, am 18. Februar, hat ein 55-jähriger Kärntner eine SMS bekommen, in welcher die Rede von der Zustellung einer Sendung war. Da er tatsächlich etwas erwartete, klickte er, ohne Verdacht zu schöpfen, auf den Link und überwies 4,99 Euro. Daraufhin wurden allerdings drei Beträge in der Gesamthöhe von rund 2.000 Euro von den bisher noch unbekannten Betrügern von seinem Konto abgebucht. Der Mann erstattete nun Anzeige.