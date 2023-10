Play-Off-Halbfinale Serien­ausgleich: KAC nimmt Salzburg mit 6:2 auseinander Klagenfurt - Heute ist es zum zweiten Halbfinal-Duell zwischen Titelverteidiger Salzburg und Rekordmeister KAC gekommen. In Klagenfurt konnte die Heimmannschaft zurückschlagen und die Niederlage im ersten Spiel ausmerzen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (281 Wörter) © KK / MarEng

Nach der 1:5-Auftaktniederlage in Salzburg galt es für den KAC, Wiedergutmachung zu leisten, was auch gelang – und wie! Der KAC war von Anfang an sehr gut im Spiel und konnte in der 14. Minute durch Postma in Führung gehen. 21 Sekunden vor der Drittelpause war der Jubel in der Heidi-Horten-Arena dann noch größer: 2:0 durch Haudum. Doch das Ergebnis täuschte etwas, war chancentechnisch doch nicht sonderlich viel zwischen den beiden Mannschaften. Daher hieß es für die Hausherren, weiter aufzupassen. Das taten sie dann auch.

Torspektakel in zweitem Drittel

Nachdem beide Mannschaften gut aus der Kabine kamen, war es neuerlich der KAC, der traf – und das gleich drei Mal innerhalb von sechs Minuten. Jensen Aabo, Unterweger und Petersen erhöhten auf 5:0 für entfesselte Klagenfurter, die daraufhin verdientermaßen “Standing Ovations” vom Publikum bekamen. Doch es sollten dramatische Minuten werden, denn nur zwölf Sekunden nach dem 5:0 verkürzten die Salzburger durch Lewington, weitere 50 Sekunden später stand es durch Huber bereits 2:5 aus Sicht der Gäste. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Beeindruckender KAC setzt noch einmal nach

Im letzten Drittel drückten die Salzburger auf das nächste Tor, fanden in Torhüter Dahm aber ein ums andere Mal ihren Meister. Acht Minuten vor Ende setzten die Gäste dann alles auf eine Karte und nahmen bereits früh ihren Torhüter runter. Das machte sich nach nur wenigen Sekunden bestraft. Hundertpfund erhöhte für den KAC auf 6:2. Diesen Spielstand konnte man dann auch über die Zeit bringen, womit der KAC die Serie mit einem beeindruckenden Spiel wieder ausgleichen konnte.

