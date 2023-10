Vor der Salud Alm "Fußabdruck im Gesicht": Klagen­furter wurde übelst zusammen­geschlagen Klagenfurt - In der Nacht von gestern auf heute wurde ein 25-jähriger Mann vor einem Klagenfurter Lokal, der Salud Alm, niedergeschlagen. Danach wurde noch auf ihn eingetreten. Eine Freundin von ihm meldete sich jetzt bei uns - sie suchen nach Zeugen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) Leserstory © Fotomontage 5min.at & KK / privat

“Er war mit Bekannten in der Salud Alm. Nachdem diese heimgefahren sind, wurde er aber von einer Person übelst zusammengeschlagen”, erzählt eine Freundin des 25-Jährigen gegenüber 5 Minuten. Diese Person habe ihm das Kiefer, die Nase und einige Rippen angebrochen, zudem wurde dem jungen Klagenfurter ein Schneidezahn herausgeschlagen und er bekam im Krankenhaus acht Nähte in die Lippe. “Er hat auch einen Fußabdruck im Gesicht”, meint sie weiter, “derjenige hat ihn also gröbst zugerichtet und auf seinen Kopf eingetreten, als er schon längst gelegen ist.”

“Er wurde mit “Schwuchtel” angesprochen”

“Er kann sich nicht mehr an viel erinnern, nur noch, dass er von jemandem angegriffen worden ist, der vermutlich eine Krampusjacke an hatte. Zudem hat er gehört, dass ihn jemand mit “Schwuchtel” angesprochen hat”, so die Freundin. Der 25-Jährige sei nämlich homosexuell. Morgen würde er dann auch zur Polizei gehen, aktuell habe er nämlich noch sehr starke Schmerzen. Der junge Mann könne jetzt sechs Wochen lang nichts Festes mehr essen.

“Hoffentlich kann uns jemand helfen”

Der Vorfall hat sich heute Früh, gegen 4 Uhr ereignet. “Hoffentlich kann jemand gefunden werden, der etwas dazu sagen und den Angreifer vielleicht sogar identifizieren kann”, hofft die Frau abschließend auf Mithilfe seitens der Bevölkerung.