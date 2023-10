Oskar Haag Klagenfurter Pop-Hoffnung ist jüngster FM4-Gewinner Klagenfurt / Kärnten - Mit Oskar Haag ist ein Kärntner der neue und gleichzeitig auch jüngste FM4-Award Gewinner bei den Amadeus Austrian Music Awards 2023. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) Oskar Haag. © Michelle Rassnitzer

20 Acts standen zur Auswahl, fünf wurden von den FM4-Hörern ins Finale gewählt und nach einer spannenden Voting-Endrunde steht der Gewinner fest. Es ist mit Oskar Haag ein gebürtiger Klagenfurter. Der 17-Jährige ist damit auch der jüngste Gewinner in der Geschichte der FM4-Awards beim Amadeus. Diese wichtigsten österreichischen Musikpreise werden am 28. April im Wiener Volkstheater verliehen.

“Musik ist einfach das Wichtigste für mich”

Die Auszeichnung für Haag kommt genau richtig: Anfang März hat der Musiker sein erstes Album “Teenage Lullabies” veröffentlicht. Darauf zu hören sind unter anderem die Singles, die ihn in den letzten Monaten schon zur großen österreichischen Pop-Hoffnung gemacht haben. Er ist in Kärnten geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet mittlerweile jedoch in Wien. “Es hat mich so unglaublich gefreut, weil Musik einfach das Wichtigste für mich ist. Musik ist das, was mir am meisten Freude bereitet auf der Welt”, so der Ausgezeichnete.